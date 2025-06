Penzinger ADAC Testzentrum trägt Bundes-Förderlogo

Das Förderlogo „CLUSTERS4FUTURE“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt darf jetzt auch das ADAC-Testzentrum Mobilität in Penzing tragen. „Wir entwickeln und testen zusammen mit der technischen Universität München ein selbstfahrendes Mobil für den Einsatz in städtischen und ländlichen Reallaboren“, so Andreas Rigling, Leiter des ADAC-Testzentrum Aktive Sicherheit in Penzing. Und weiter: „Wir sind Mitglied im ASUR – MCube – Münchener Cluster für die Zukunft der Mobilität in Metropolregionen.“

Mit dem Logo werde die zukunftsorientierte Arbeit des ADAC gewürdigt, so Reinhard Kolke, Leiter ADAC Technikzentrum in Landsberg am Lech. Ziel sei, individuelle Mobilität auch in Zukunft bezahl- und verantwortbar zu gestalten. Im Testzentrum Mobilität würden laut Kolke innovative Technologien für automatisiertes und autonomes Fahren unter realen Bedingungen getestet. Und weiter: „Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen und Hochschulen ist das Testzentrum Mobilität ein Impulsgeber für Mobilitätsinnovationen.“

