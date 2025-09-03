Penzinger Kleidermarktteam spendet

Große Freude bei der Penzinger Wasserwacht: Das Kleidermarktteam rückte mit einem Spendenscheck in Höhe von 500 Euro an. Das Geld wurde beim Kinderkleidermarkt im März 2025 über die einbehaltenen Marktgebühren erwirtschaftet. Damit unterstützt das Team reihum Vereine und Einrichtungen, bei denen die Arbeit für und mit Kindern und Jugendlichen großgeschrieben wird. Aktuell war das die Wasserwacht, die seit vielen Jahren eine feste Einrichtung in Penzing ist. Und so beliebt, dass es, wie Vorsitzender Markus Rojahn erzählt, stets eine Warteliste für die Aufnahme von neuem Nachwuchs gibt. Die Gründe liegen auf der Hand: „Natürlich lernen die Kinder bei uns sicheres Schwimmen, wir machen aber auch sehr viel Soziales.“ So gebe es Kurse für Erste Hilfe und Informationen zu Gewässer-, Natur- und Umweltschutz. „Wir nehmen auch an Wettbewerben speziell für die Wasserwacht teil. An oberster Stelle steht dabei und auch generell bei uns stets der Teamgedanke.“

Die Spende des Kinderkleidermarktteams fließt laut Rojahn in die Schwimmsicherheit und werde für Neoprenanzüge und Lehrmaterialien gebraucht.

