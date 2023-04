Penzinger Wasserwacht hat eine neue Technische Leitung

Die Penzinger Wasserwacht blickt bei ihrer Jahresversammlung zufrieden auf die geleisteten Einsatz- und Ausbildungsstunden zurück.

In jüngster Vergangenheit fand in der Aula der Grundschule Penzing die turnusmäßige Jahresversammlung der Wasserwacht Penzing statt. Neben den Berichten aus der Vorstandschaft konnten auch einige langjährige Mitglieder geehrt werden. Zusätzlich wurde eine Nachwahl des Technischen Leiters durchgeführt.

Nach der Begrüßung der etwa 50 anwesenden Mitglieder und Gäste blickte Vorstand Dr. Markus Rojahn zunächst auf die allgemeinen Entwicklungen im vergangenen Jahr zurück. So konnte die Zahl der Mitglieder leicht auf 323 erhöht und das Vor-Corona-Niveau an Wach-, Einsatz- und Ausbildungsstunden wieder erreicht werden. Als weiterhin hervorragend wurde die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Peter Hammer und der Gemeinde gewürdigt. „Sowohl die Zusage eines Internetanschlusses an der Wasserrettungsstation als auch die Erhöhung der Jugendförderung sind sehr hoch anzurechnen“, sagte Rojahn. „Zusätzlich bedanken wir uns bei den Kreisbädern für die Unterstützung unserer Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung sowie bei der Kreiswasserwacht für die Kooperation in der Aus- und Fortbildung“, führte er fort.

Der Technische Leiter Sebastian Ried konnte dann von knapp 1800 geleisteten Stunden im Erwachsenenbereich, 50 bestandenen Schwimm- und Rettungsschwimmabzeichen, sowie frisch ausgebildeten Wasserrettern, Fachsanitätern und Ausbildungsassistenten berichten. „Mittlerweile haben wir auch eine neue Ausbilderin in Erster Hilfe in unseren Reihen“, freute sich Ried.

Übertroffen wurden die Zahlen der Erwachsenen noch durch die Jugendarbeit. Laut Jugendleiterin Nadja Dopfer kamen im Jahr 2022 regelmäßig 80 aktive Kinder und Jugendliche zum Training. Angeleitet von 15 Betreuern und Helfern wurden über 3500 Stunden in Erste Hilfe, Gruppenstunden und Schwimmtraining absolviert. „Zwei oberbayerische Meistertitel und ein dritter Platz bei den bayerischen Vergleichswettbewerben zeigen, dass bei den Kindern und Jugendlichen auch etwas ankommt“, so Dopfer.

Im Anschluss an Grußworte von Bürgermeister Hammer und Freddy Riedel als Vertreter der Kreiswasserwacht nahmen langjährige Mitglieder ihre verdiente Ehrung in Empfang.

Die Geehrten: Sophia Götz (5 Jahre Jugend), Monique Baumann (10 Jahre Jugend), Wolfgang Frei, Joachim Seiderer, Peter Reidl (25 Jahre aktive Mitgliedschaft), Friedrich Konzack (35 Jahre Mitgliedschaft), Julia Bachmeir, Nadja Dopfer, Robert Haumaier, Katharina Ried, Melina Wördehoff (Wasserwacht Medaille in Silber für besondere Leistungen)

Abschließend stand noch die Wahl eines Nachfolgers in der technischen Leitung für den aus persönlichen Gründen kürzertretenden Sebastian Ried auf dem Programm. Einstimmig gewählt wurde mit Erik Stefan ein Kandidat aus dem eigenen Nachwuchs. (AZ)