Penzing

vor 56 Min.

Penzingerin mit Rad in Indien: An Weihnachten gibt es Curry

Plus Sophia Dausch aus Penzing radelt mit ihrem Freund nach Asien. Aktuell sind die beiden in Indien und haben viel zu erzählen. Wie die beiden Weihnachten feiern.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Sophia Dausch aus Penzing ist zusammen mit ihrem Freund Leo Dempsey (beide 24 Jahre alt) auf dem Fahrrad in Indien unterwegs. Derzeit bewegen sich die beiden im Bundesstaat Tamil Nadu an der Ostküste auf stinkigen Hauptverkehrsadern ohne Radwege und bis zu 100 Kilometer am Tag. Verkehrsregeln? Gibt es nur in der Theorie. Und manchmal kreuzt ein Rind die Fahrbahn und alle müssen eine Vollbremsung einlegen. Aber die beiden lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und genießen ihre ganz besondere Asientour Richtung Thailand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen