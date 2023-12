Penzing

Penzings Bürgermeister informiert über Gemeindeentwicklung und erntet Kritik

Plus Von Dorferneuerung bis Kindertagesstätte – in den Bürgerversammlungen in Penzing gibt es einen Überblick. Die Unzufriedenheit über gestiegene Gebühren ist allgegenwärtig.

In der Bürgerversammlung in Penzing mit 200 Gästen gab es zwei beherrschende Themen: die Asylthematik und die steigenden Wassergebühren (wir berichteten). In den Ortsteilen spielten diese Themen auch eine große Rolle. Hammer informierte dort zudem über den aktuellen Stand, beispielsweise beim Kindergarten und Vereineheim in Epfenhausen und der Dorferneuerung in Ramsach.

Auch dort sei das Interesse groß gewesen und hätten die bereits genannten Themen dominiert, schildert er im Gespräch mit unserer Redaktion. Erfreulich ist für den Bürgermeister, dass – alle Veranstaltungen zusammengerechnet – knapp zehn Prozent aller Bürgerinnen und Bürger der Kommune die Bürgerversammlungen besucht haben. Weniger erfreulich für ihn, jedoch zu erwarten, war, dass die Gebührenerhöhung für Wasser und Abwasser auch in den Ortsteilen Hauptthema war. So schilderte der Bürgermeister auch in Ramsach, Epfenhausen, Untermühlhausen und Oberbergen, dass dieser Umstand den höheren Personalkosten, Energiepreisen und sonstigen Teuerungsraten geschuldet sei. "Ich bin der festen Überzeugung, dass meine Erläuterungen verstanden und bestenfalls auch akzeptiert wurden", betont Hammer, der etwa in Untermühlhausen für die Gebührenerhöhung kritisiert wurde. Die Gemeinde hatte den Wasserpreis neu kalkulieren lassen und ihn für die kommenden vier Jahre von 1,19 Euro je Kubikmeter auf 2,90 Euro angehoben. Beim Abwasser stieg die Gebühr von 2,10 Euro auf 4,38 Euro.

