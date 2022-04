Polizei sucht Zeugen nach Dieseldiebstahl in Penzing

In der Nacht von Montag auf Dienstag wird in Penzing aus einem Bagger Diesel gestohlen. Die Landsberger Polizei ermittelt.

Benzin und Diesel sind zurzeit alles andere als erschwinglich. Während manche Autofahrer und Autofahrerinnen ihren Wagen nun vermehrt stehen lassen oder auf der Autobahn langsamer fahren, um Treibstoff zu sparen, gibt es weniger ratsame, gar illegale Methoden, um die Tankfüllung möglichst kostenfrei zu gestalten.

200 Liter Diesel wurden in Penzing gestohlen

Hierzu meldet die Landsberger Polizeiinspektion in ihrem aktuellen Polizeibericht einen kuriosen Fall. Zwischen Montagabend, 11. April, ab 18 Uhr bis Dienstag, 12. April, 6.30 Uhr soll es in Penzing zu einem Dieseldiebstahl auf einer Baustelle gekommen sein. Demnach wurden aus dem Tank eines Baggers auf einer Baustelle in der Landsberger Straße 200 Liter Diesel im Wert von 400 Euro entwendet.

Die Polizei Landsberg bittet daher unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (lt)

