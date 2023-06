Penzing

Ramsacherin sollte auf Hauptschule und macht nun ihren Doktor an Elite-Uni

Fabia Weißer aus Ramsach macht ihren Doktortitel an der Elite-Universität Princeton in den USA.

Fabia Weißer hat die Grundschule in Penzing besucht. Als es darum ging, auf welche weiterführende Schule sie gehen soll, lautete die Antwort: Hauptschule. Kürzlich erhielt die 27-Jährige aus Ramsach die Zusage von der Elite-Universität Princeton ( USA), an der sie in den kommenden Jahren ihren Doktortitel machen wird. Unsere Redaktion hat mit ihr über diesen ungewöhnlichen Weg gesprochen.

"Ich war wohl ein Kind, das nicht ins Schulsystem gepasst hat, besonders nicht ins bayerische", sagt Weißer auf die Frage, warum sie nach der Grundschule auf die Hauptschule wechseln sollte. Sie halte es für falsch, Kinder so früh aufzuteilen, und plädiert für längeres gemeinsames Lernen. Sie kritisiert zudem die Art und Weise wie in Bayern entschieden wird, wer welche Schule besucht. "Die Grundschulzeit war bis auf die vierte Klasse größtenteils schön. Diesen permanenten Druck und die Fixierung auf die Noten im letzten Jahr fand ich sehr belastend und hatte damals auch Stresshusten. Auch bei Freunden hat sich das auf die Gesundheit ausgewirkt, beispielsweise durch starkes Augenzwinkern", erinnert sie sich. Dass es bei ihr den Noten nach die Hauptschule sein sollte, habe vor allem an ihrer Schwäche in Mathematik gelegen, die sich zu ihrem Leidwesen auch in der weiteren Schullaufbahn fortgesetzt habe, sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

