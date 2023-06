Ramsacherin sollte auf Hauptschule und macht nun ihren Doktor an Elite-Uni

Fabia Weißer sollte von der Grund- auf die Hauptschule wechseln. Jetzt macht sie dank eines Stipendiums ihren Doktor an einer Elite-Universität in den USA..

Fabia Weißer hat die Grundschule in Penzing besucht. Als es darum ging, auf welche weiterführende Schule sie gehen soll, lautete die Antwort: Hauptschule. Kürzlich erhielt die 27-Jährige aus Ramsach die Zusage von der Elite-Universität Princeton ( USA), an der sie in den kommenden Jahren ihren Doktortitel machen wird. Unsere Redaktion hat mit ihr über diesen ungewöhnlichen Weg gesprochen.

"Ich war wohl ein Kind, das nicht ins Schulsystem gepasst hat, besonders nicht ins bayerische", sagt Weißer auf die Frage, warum sie nach der Grundschule auf die Hauptschule wechseln sollte. Sie halte es für falsch, Kinder so früh aufzuteilen, und plädiert für längeres gemeinsames Lernen. Sie kritisiert zudem die Art und Weise wie in Bayern entschieden wird, wer welche Schule besucht. "Die Grundschulzeit war bis auf die vierte Klasse größtenteils schön. Diesen permanenten Druck und die Fixierung auf die Noten im letzten Jahr fand ich sehr belastend und hatte damals auch Stresshusten. Auch bei Freunden hat sich das auf die Gesundheit ausgewirkt, beispielsweise durch starkes Augenzwinkern", erinnert sie sich. Dass es bei ihr den Noten nach die Hauptschule sein sollte, habe vor allem an ihrer Schwäche in Mathematik gelegen, die sich zu ihrem Leidwesen auch in der weiteren Schullaufbahn fortgesetzt habe, sagt sie.

Auf die Hauptschule ging sie damals aber nicht, sondern absolvierte eine Aufnahmeprüfung an der Johann-Winklhofer-Realschule (JWR) in Landsberg und bestand diese. Das war nicht zuletzt auch der Wunsch ihrer Eltern, weil die Hauptschule eine gewisse Stigmatisierung bedeutete, sagt sie. "Ohne viel Lernen und die Unterstützung meiner Mutter hätte ich diese Prüfung nicht bestanden", räumt die Ramsacherin ein. Die Realschule sei für ihr damaliges Leistungsniveau die richtige Bildungseinrichtung gewesen, sagt sie rückblickend. Bis auf Mathematik sei es ihr vergleichsweise leicht gefallen. In der 10. Klasse war sie zudem Schülersprecherin. Am Ende stand ein Abschluss mit einer Eins vor dem Komma.

Nach der Realschule in Landsberg geht sie ein Jahr nach Vancouver

Danach stand sie vor der Frage, wie es weitergehen soll. Ihre Eltern brachten eine Ausbildung ins Gespräch, sie entschied sich für ein Auslandsjahr an einer Highschool im kanadischen Vancouver und ging nach der Rückkehr auf die Fachoberschule in Landsberg. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt sie, dass sie immer wieder in den verschiedenen Schulformen Zeiten gehabt habe, in denen sie sich die Sinnfrage stellte bei dem, was sie lernte, und wie es danach weitergehen solle. Doch warum hat sie dann immer weitergemacht? "Ich glaube. Mädchen müssen in unserer Gesellschaft mehr leisten, um sich zu beweisen, und die Schule ist ein guter Weg dafür. Und am Ende hat mich der Einsatz auch dorthin gebracht, wo ich heute bin. Die Welt ist nicht nur schwarz oder weiß."

Corona-Pandemie verzögert Mater-Studium an Universität in Ohio

Noch lebt sie im US-Bundesstaat Ohio, wo sie kürzlich ihren Master in Germanistik gemacht hat. Eigentlich wollte sie 2020 schon das Stipendium an der Universität in Columbus antreten, was dann aber wegen der Corona-Pandemie erst ein Jahr später möglich war. Zur Überbrückung hatte sie sich in München an der Universität eingeschrieben. Teil ihres Stipendiums in Ohio war es auch, Bachelor-Studenten zu unterrichten. Im Gegenzug musste sie nichts zahlen. "In den USA verschuldet sich ein Teil der Studenten massiv, um einen Bachelor-Abschluss machen zu können. Ich bin natürlich froh, dass ich hier kostenlos wohnen konnte und etwas Geld zum Leben bekommen habe." Ihr besonderes Interesse gelte der Sprache und Kultur im Mittelalter und der frühen Neuzeit, sagt Fabia Weißer.

Nun kann sie zu diesen Themen an einer amerikanischen Elite-Uni weiterforschen und ihren Doktor machen. "Ich habe vor Freude geweint, als die Bestätigung per E-Mail kam. Ich habe im Sommer 2022 angefangen, meine Bewerbungen vorzubereiten, und viel Zeit investiert. Zudem musste ich neben meinem Motivationsschreiben auch drei Empfehlungsschreiben von Professoren nachweisen", erinnert sie sich. In Princeton wird sie die ersten beiden Jahre Seminare besuchen, dann ein Jahr wieder Bachelor-Studenten unterrichten und dann drei Jahre ihre Doktorarbeit schreiben. Und danach? "Ich bin offen für das, was dann kommt, sehe meine Zukunft aber in den USA und würde gerne Professorin werden."