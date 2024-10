Sachschaden nach Zusammenstoß zwischen Kleinwagen und Traktor

Am späten Mittwochnachmittag befuhr ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Traktor die Straße „An der Linde“ in Penzing und wollte von dort nach links in die Landsberger Straße einbiegen. Dabei ragte ein Teil des Aufbaus des Traktors bereits in die Landsberger Straße, teilt die Polizei mit. Die 52-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Landsberg, welche mit ihrem Kleinwagen zu diesem Zeitpunkt die Landsberger Straße befuhr, wollte noch ausweichen. Dies gelang jedoch nicht mehr, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen Kleinwagen und Traktor kam. Dabei entstand ein Sachschaden am Kleinwagen in Höhe von etwa 8000 Euro. (AZ)

