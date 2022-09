Fliegerhorst: Schnelle Entscheidung trotz fehlender Informationen?

Die Gemeinde Penzing ebnet den Weg für Zweckverband, der die Entwicklung des Fliegerhorsts vorantreiben soll. Doch einige Räte beklagen die Informationspolitik. Das Thema steht auch in Landsberg an.

Die Gemeinderäte in Penzing haben den Weg für die Gründung eines Zweckverbands mit der Stadt Landsberg frei gemacht. Der soll die Entwicklung des Fliegerhorsts vorantreiben. Am Mittwochabend steht das Thema gleichlautend auf der Agenda des Landsberger Stadtrats. Bei der Sitzung in Penzing am Dienstagabend aüßerten sich einige Gemeinderäte kritisch bis verärgert über die Informationspolitik zu dem Thema. Die Folge waren mehrere Anträge, über die abgestimmt werden musste.

Die Räte Gernot Weisensee, Christian Brambach und Roland Schmidhofer kritisieren das Tempo, in dem die Satzung beschlossen werden sollte. Die wurde zuvor in einem Konversionsausschuss erarbeitet, in dem Vertreter aus den Ratsgremien Penzings und Landsbergs sitzen. Beide Seiten hatten zudem Anwaltskanzleien zur Beratung engagiert. Nicht vertreten in dem Gremium ist Schmidhofer. „Wir diskutieren heute das erste Mal über diese Satzung im Gemeinderat und sollen die gleich beschließen. In keinem Projektmanagement in der Wirtschaft läuft das so“, beklagte er. Weisensee verwies darauf, dass er die Sitzungsunterlagen erst am Samstag erhalten habe, was viel zu wenig Vorbereitungszeit sei. Er beantragte eine Vertagung des Tagesordnungspunktes, was aber mit 4:9 Stimmen abgelehnt wurde.

Penzinger Ratsmitglied scheitert mit Forderung nach Aufschub der Beschlüsse

Zweiter Bürgermeister Manfred Schmid, der den im Urlaub befindlichen Rathauschef Peter Hammer (CSU) vertrat, entgegnete, dass der Satzungsentwurf seit dem 22. Juli im Ratsinformationssystem stehe. Das wiederum wollte Brambach so nicht stehen lassen: „Es war nicht klar, ob das die endgültige Version ist und ich habe auch textliche Änderungen beim Durchlesen festgestellt.“ Keinen Erfolg hatte auch Schmidhofers Antrag, eine Informationsveranstaltung zu organisieren und erst im Anschluss daran weitere Beschlüsse zu fassen, wenn eine Bürgerbeteiligung stattgefunden habe und es ein klares Meinungsbild gebe. Dies wurde mit 3:10 Stimmen abgelehnt.

Nachdem sich im Vorfeld der Sitzung bereits angedeutet hatte, dass Kritik an der Informationspolitik laut werden würde, hatte unsere Redaktion Bürgermeister Hammer um eine Stellungnahme gebeten. „Der grundsätzliche Beschluss zur Gründung eines Zweckverbandes am 13. Dezember 2021 wurde mit einem Abstimmungsergebnis von 15:2 getroffen. Detailliertere Beschlüsse zu Eckpunkten wurden in der Zwischenzeit (einem Dreivierteljahr) mit maximal drei Gegenstimmen gefasst. Das relativiert die Worte schnell und durchgeboxt meines Erachtens beachtlich.“ Zudem spiegelten die Abstimmungen eine große Zustimmung zum Vorgehen wider, so der Bürgermeister.

Penzings Bürgermeister fordert, Abstimmungsergebnisse zu respektieren

Aus Sicht von Hammer gehöre es zur Demokratie auch dazu, Ergebnisse zu respektieren, auch wenn diese nicht der eigenen Position entsprächen. Wenig Verständnis hat Hammer auch für die Kritik, er würde eine öffentliche Debatte umgehen. Es gebe eigene Konversionswebseite, mehrere detaillierte Berichte im Gemeindeblatt und Berichterstattungen in der lokalen Presse, verwies er.

