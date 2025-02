Schwerer Unfall auf der A96 bei Penzing

Am Donnerstagabend hat sich auf der A96 zwischen Landsberg-Ost und Schöffelding ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Die Feuerwehr Penzing wurde zu dem Unfall gerufen und informiert darüber in einer Pressemeldung. Demnach geriet ein Autofahrer gegen 21.30 Uhr in Fahrtrichtung München mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, das eine Leitplanke und ein Fahrzeug streifte, ehe es mit hoher Geschwindigkeit in die Mittelleitplanke einschlug.

Die Feuerwehren aus Penzing und Landsberg sperrten die Autobahn in Fahrtrichtung München und leiteten der Verkehr an der Anschlussstelle Landsberg-Ost ab. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gleichzeitig sicherte die Feuerwehr die Unfallfahrzeuge, während der Rettungsdienst die verletzten Personen versorgte. Nachdem die Patienten vom Rettungsdienst abtransportiert wurden und die Unfallaufnahme abgeschlossen war, versetzten die Feuerwehr das Fahrzeug, um die Sperrung wieder aufheben zu können. Da die Einsatzstelle aufwändig gereinigt und vom Winterdienst abgestreut werden musste, zog sich der Einsatz in die Länge, teilt die Feuerwehr Penzing mit. (AZ)

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.