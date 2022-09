Schwerer Unfall bei Penzing: Auto mit fünf Insassen überschlägt sich

Ein voll besetztes Fahrzeug überschlägt sich bei einem Unfall bei Penzing. Eine Mitfahrerin wird schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag bei Penzing ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 34 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen 15.15 Uhr auf der Staatsstraße 2054 unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Im Pkw befanden sich vier weitere Personen. Eine Insassin wurde dabei schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch