So soll der Maibaumplatz in Penzing umgestaltet werden

Der Penzinger Gemeinderat entscheidet sich gegen eine große Veränderung auf dem Maibaumplatz. Wodurch der Platz dennoch attraktiver werden soll.

Eine Lösung für die Umgestaltung des Maibaumplatzes in der Penzinger Ortsmitte wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gefunden. Bürgermeister Peter Hammer ( CSU) schildert im Gespräch mit unserer Redaktion den Entscheidungsprozess und wieso der Fall ein Beispiel für einen konstruktiven Austausch gewesen sei.

Die Sanierung des alten Leichenhauses ist im Penzinger Gemeinderat unstrittig. Doch wie könnte die Gemeinde den Vorplatz in die Arbeiten einbeziehen? Diese Frage beschäftigte die Ratsmitglieder einmal wieder in der Februarsitzung. Die ursprüngliche Idee: Der Platz sollte intensiver für Veranstaltungen genutzt werden. Dort steht bereits der namensgebende Maibaum und es handelt sich laut Bürgermeister Hammer um einen schönen Ort für Zusammenkünfte in exponierter Lage – wäre da nicht die direkt am Grundstück angrenzende Staatsstraße 2054.

Wegen dieser Ortsverhältnisse gab es eine Diskussion, ob der Platz tatsächlich für Veranstaltungen geeignet wäre. Außerdem müssten hierfür Parkplätze wegfallen. Gerade bei Veranstaltungen sei der Parkplatz auf dem Gelände jedoch schnell voll, berichtet der Bürgermeister: "Es wäre berechtigt zu sagen, dass die Parkplätze nicht reduziert werden sollen." Auch von den Vereinen habe der Gemeinderat die Rückmeldung erhalten, dass der Maibaum zwar vor Ort aufgestellt werde, aber man aufgrund der viel befahrenen Straße zum Feiern lieber vor die Feuerwehr gehe.

Die große Lösung für den Maibaumplatz ist weiterhin nicht vom Tisch

Mit diesen konstruktiven Hinweisen ging es für den Gemeinderat in die zweite Runde. Das neue Konzept: Nur der unmittelbare Platz vor dem Leichenhaus soll schöner gestaltet werden. Mehr Bäume, mehr Hecke: "Wir grünen die Fläche ein und erhalten die Parkplätze und ergänzen sie beispielsweise mit einer Ladesäule für E-Mobilität, Fahrradständer und eine Servicestation für Fahrräder", erklärt Bürgermeister Hammer. Der Platz soll demnach im Hinblick auf Optik und Funktionalität aufgewertet, aber der Charakter nicht komplett verändert werden. Die Regierung von Oberbayern fördert 80 Prozent der Kosten.

Im Gegensatz zur ersten Idee war der neue Plan im Gemeinderat mehrheitsfähig. Die wenigen Gegenstimmen hätten eine große Lösung bevorzugt, schildert Hammer. Diese sei jedoch nicht vom Tisch. Hinter dem besagten Grundstück liegt der Pfarrgarten der Kirche: "Womöglich könnte man davon etwas abbekommen und dementsprechend in die Tiefe gehen", so Hammer. Die Idee: Durch die größere Entfernung zur Staatsstraße könnte die Aufenthaltsqualität des Maibaumplatzes steigen. Die Gemeinde ist laut dem Penzinger Bürgermeister bereits mit der Kirche im Gespräch.

Lesen Sie dazu auch