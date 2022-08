Penzing

17:57 Uhr

Spektakulärer Unfall am Fliegerhorst: Neue Details kommen ans Licht

Plus Ein junger Mann rast über die Startbahn des ehemaligen Fliegerhorsts in Penzing und überschlägt sich. Wie er dort hingelangt ist.

Von Dominik Stenzel

Es war ein spektakulärer Unfall, der sich am späten Sonntagabend auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing ereignete (LT berichtete): Ein 22-Jähriger kam in seinem Auto mit hoher Geschwindigkeit von der Start- und Landebahn ab, durchbrach einen Zaun und überschlug sich. Doch wie ist der junge Mann überhaupt in den abgesperrten Bereich des Geländes gelangt? Und wegen welcher Delikte wird nun gegen ihn ermittelt? Unsere Redaktion hat bei Polizei und beim Landsberger Landratsamt nachgefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

