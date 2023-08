Standortwahl für Mobilfunkmast in Penzing getroffen

Plus Nach längerer Suche der Deutschen Funktturm GmbH ist ein passendes Grundstück für einen Funkmast in Penzing gefunden. Für den Bürgermeister ist die Rechtslage klar.

Die Netzbetreiber suchen im Auftrag der Bundesregierung seit einigen Jahren nach geeigneten Standorten für Mobilfunkmasten, um weißen Flecken zu verdichten. Weiße Flecken sind Gebiete, in denen weder 4G/LTE- noch 5G-Funksignale empfangen werden. Und so ein Funkloch befindet sich auch im Gemeindegebiet Penzing.

Mittlerweile habe sich ein geeignetes Grundstück inmitten des gewünschten Suchkreises gefunden, berichtet Bürgermeister Peter Hammer. Auf der Strecke von Untermühlhausen nach Epfenhausen, östlich der ersten (westlichen) Unterführung und südlich der Bahngleise befindet sich das besagte Grundstück.