Straße zwischen Landsberg und Penzing wegen Filmdreharbeiten gesperrt

Während der Dreharbeiten für ein historisches Filmdrama müssen Autofahrer zwischen Landsberg und Penzing eine Umleitung in Kauf nehmen. Alle Informationen dazu hier.

Für Dreharbeiten wird am Dienstag ab 16 Uhr bis Mittwoch, 5 Uhr, die Staatsstraße 2052 zwischen Epfenhausen und Landsberg gesperrt. Die Vollsperrung muss in dem Zeitraum über eine Umleitung über Penzing umfahren werden.

Umleitung verläuft über Penzing

Die Sperrung beginnt in Epfenhausen bereits am Schwallberg. Zudem ist der Schwiftinger Weg von Kaufering in Richtung Staatsstraße ebenfalls betroffen. In Landsberg ist die Straße am nördlichen Ende der Epfenhauser Straße gesperrt. Gesichert werden die Stellen durch Infoposten, an denen Anlieferungen und Anliegende durchgelassen werden. Keinen Durchlass gibt es zwischen Ziegelstadel und Sandau Landsberg.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Umleitung verläuft in Landsberg ab dem Kreisverkehr am Bayertor über die Münchener Straße, weiter über die Staatsstraße 2054 nach Penzing, über Untermühlhausen, Epfing bis nach Kaufering – und umgekehrt. Umleitungs- und Hinweisschilder werden an den entsprechenden Stellen angebracht.

Dreharbeiten zum Olympia-Attentat

Bei den Dreharbeiten handelt es sich um Aufnahmen für die Produktion von "September 5" – das bestätigt das Filmstudio Penzing Studios, das unter anderem am ehemaligen Fliegerhorst einen Standort hat. In dem Film von Tim Fehlbaum geht es um ein amerikanisches Filmteam, das die Geschehnisse der Olympischen Spiele 1972 in München miterlebt.

Ein vermummter arabischer Terrorist zeigt sich auf dem Balkon des israelischen Mannschaftsquartiers im Olympischen Dorf der Münchner Sommerspiele von 1972. Foto: picture alliance, dpa

Elf Mitglieder des israelischen Olympiateams und ein deutscher Polizist waren bei dem Attentat ums Leben gekommen. Palästinensische Terroristen wollten damit mehr als 200 Gefangene in Israel und die RAF-Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof freipressen. Die Attentäter waren am frühen Morgen des 5. September 1972 in die Unterkunft der Sportler im Olympischen Dorf in München eingedrungen, erschossen zwei Männer und nahmen neun Geiseln. Rund 18 Stunden später endete ein Befreiungsversuch auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck mit einem Blutbad. Alle neun Geiseln, der Polizist Anton Fliegerbauer und fünf Attentäter starben.

Lesen Sie dazu auch