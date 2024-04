Streit in Asylunterkunft: Mann schlägt seine Frau ins Gesicht

Die Polizei rückt nach Penzing aus und nimmt den 31-Jährigen in Gewahrsam. Er ist betrunken und sehr aggressiv.

Am späten Freitagabend ist es in einer Asylunterkunft auf dem Areal des ehemaligen Fliegerhorsts in der Kauferinger Straße in Penzing zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein stark alkoholisierter 31 Jahre alter Mann mit anderen Bewohnern in Streit geriet.

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegenüber allen Anwohnern und dem Sicherheitsdienst sehr aggressiv. Zwei Sicherheitsmitarbeiter wurden von ihm angegriffen und leicht verletzt. Der Mann schlug auch seiner 29-jährigen Frau ins Gesicht.

Der Mann wird von der Landsberger Polizei in Gewahrsam genommen

Schließlich wurde er von einer Streife der Landsberger Polizei in Gewahrsam genommen. Da er versuchte sich selbst zu verletzen wurde er untergebracht und von einem Psychologen betreut, teilt die Polizei mit. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Körperverletzung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch