Unbekannte beschädigen Baumaschinen in Kiesgrube bei Penzing

Die Tat ereignet sich in der Freinacht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

In der Freinacht von Dienstag auf Mittwoch sind in einer Kiesgrube zwischen Penzing und Ziegelstadel zwei Baumaschinen beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

An einem Bagger wurden die beiden Außenspiegel zerstört, teilt die Polizei mit. Zudem wurde ein Außenspiegel sowie ein Scheinwerfer eines Radladers eingeworfen, in einem der Fahrzeuge wurde außerdem Schmieröl in der Kabine sowie die Unterlagen aus den Fahrzeugen in der Gegend verteilt.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

