Penzing

12:45 Uhr

Von der Oma inspiriert: Penzinger Krippenspiel nach 30 Jahren zurück

Plus Ein Weihnachtswunsch wird Realität, als ein Penzinger das historische Krippenspiel nach Jahrzehnten wieder auf die Bühne bringt.

Von Christina Wanner Artikel anhören Shape

Alles begann vor einem Jahr an Weihnachten, als Matthias Peischer im familiären Rahmen ein lustiges Krippenspiel bei seiner Oma in Oberbergen aufführte. Statt ihn lediglich für sein Improvisationstalent zu loben, gab diese ihm stattdessen eine Aufgabe: „Wenn du so etwas schon gerne machst, dann mach’s gescheit. Sorg dafür, dass das Penzinger Krippenspiel wieder aufgeführt wird.“ Wenn die Großmutter, die ansonsten nie um etwas bittet, schon einen so konkreten Wunsch äußert, habe Peischer sich an der Ehre gepackt gefühlt und alles darangesetzt, ihr diesen auch zu erfüllen.

Organisator des Penzinger Krippenspiels: "Die echte Maria hatte damals auch keine andere Wahl"

Es folgten also viele Telefonate. Um an Ablauf und Text des Krippenspiels zu kommen, holte er sich Ortschronist Franz Schneider ins Boot, der im Verlauf der Aufführungen noch eine tragende Rolle übernehmen wird. Bei der Anfrage vieler ehemaliger Mitwirkenden stieß Peischer auf offene Türen. Am kompliziertesten gestaltete sich die Besetzung der Maria. Trotz seines schlagfertigen Arguments, dass auch die echte Maria damals keine andere Wahl gehabt habe, erhielt er zunächst zwei Absagen. Nach der vollständigen Besetzung ging es bereits ans Proben – immerhin musste viel gemacht werden. Während die Musiker im Hochsommer bei 30 Grad Weihnachtslieder einstudierten, mussten auch die Bühnenbilder, die zwar noch zeitweise aufgehoben, letztlich vor ein paar Jahren aber doch weggeworfen wurden, neu gestaltet werden.

