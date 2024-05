Wasserretter aus Penzing lösen Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft

Das Penzinger Mixed-Team siegt überraschend auf Landesebene und qualifiziert sich damit für die Deutschen Meisterschaften in Jena.

Nach fünf Jahren Pause und aufgrund von Krankheitsausfällen sowie Terminüberschneidungen in einer „Notbesetzung“ ging es für ein gemischtes Erwachsenen-Team der Wasserwacht Penzing nach Lauingen zur Bayerischen Meisterschaft im Rettungsschwimmen. „Das Ziel war heuer eigentlich, wieder ein wenig Wettbewerbsluft zu schnuppern und mit kaum Vorbereitung ein vorzeigbares Ergebnis zu erzielen“, berichtet Trainerin Nadja Dopfer.

Penzinger "Mischung aus Veteranen und frischen Kräften" siegt bei der Bayerischen Meisterschaft

Doch schon die am Vormittag zu absolvierenden Aufgaben im Sanitätsparcours zeigten, dass die Mischung aus „Veteranen“ und frischen Kräften funktionierte. Weder konnte eine Situation mit Hyperventilation und Drogenmissbrauch die Gruppe aus dem Tritt bringen, noch schaffte das eine Gemengelage aus starker Blutung, Bewusstlosigkeit und Herz-Kreislauf-Stillstand. „Hier zeigt sich dann doch, dass die wesentlichen Grundlagen einfach da sind – ein gutes Zeichen auch für den Wachdienst im Sommer“, kommentierte Markus Rojahn als einer der Teilnehmer und zugleich Vorsitzender der Ortsgruppe.

Noch besser gestalteten sich im Anschluss die sechs Staffeln, welche sich aus Disziplinen mit Flossenschwimmen, Tauchstrecken, Kleiderschwimmen und verschiedenen Transport- und Rettungstechniken zusammensetzten. Dabei wurde schnell klar, dass am Penzinger Team kein Vorbeikommen war. Fünf von sechs Strecken konnten klar gewonnen werden, eine ging denkbar knapp an die Konkurrenz. Somit stand am Ende die mit Abstand beste Schwimmleistung für Penzing auf den Zetteln der Schwimmrichter.

Bei der Deutschen Meisterschaft treten die Penzinger gegen Profis an

Nach Wettbewerbsende konnte dann auch in der Gesamtwertung von Schwimmen und Sanitätsparcours über einen deutlichen ersten Platz gejubelt werden. „Ein etwas unerwartetes Ergebnis, das wir aber natürlich billigend in Kauf nehmen“, freute sich Dopfer und ergänzt: „die nächsten vier Monate müssen wir aber gut nutzen, nachdem wir auf Bundesebene auf Leistungsschwimmer und Rettungsdienstprofis treffen werden – da Bayern würdig zu vertreten, ist keine leichte Aufgabe“.

Der „Bundeswettbewerb Rettungsschwimmen der DRK Wasserwacht“ findet vom 30. August bis 1. September in Jena statt. (AZ)

