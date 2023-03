Wasserwacht-Jugend aus Penzing belegt bei Wettbewerb dreimal den ersten Platz

Die jungen Rettungsschwimmer aus Penzing qualifizieren sich mit ihren Siegen im Regionalwettbewerb für die oberbayerischen Meisterschaften.

Saisonauftakt beim Wettbewerb der Wasserwachten: der Regionalwettbewerb Rettungsschwimmen der Jugend. Dieser fand in Form eines eintägigen Vergleichs von insgesamt 18 Mannschaften aus den Kreisen Weilheim, Fürstenfeldbruck, Dachau und Landsberg am Lech im Hallenbad Markt Indersdorf und der dortigen Grund- und Mittelschule statt. In sechs Staffeldisziplinen mussten am Vormittag verschiedene Schwimmarten sowie Rettungstechniken in Teamarbeit im Kampf gegen die Uhr richtig angewendet werden.

Gewinner gab es aus Penzing in allen Altersklassen

Am Nachmittag wurden im Rahmen eines Land-Parcours Erste-Hilfe-Fertigkeiten, Fakten zu Blut und Blutspende sowie theoretisches und praktisches Wasserwacht-Wissen geprüft. So musste der Rettungsschwimmer-Nachwuchs etwa zeigen, wie bei stark blutenden Wunden, einer Amputationsverletzung oder bewusstlosen Personen vorgegangen wird. Unter den strengen Blicken der Prüfer waren zusätzlich verschiedene seemännische Knoten, das zielgenaue Werfen eines Rettungswurfsacks und das richtige Absetzen eines Notrufs gefragt.

Am Ende konnten sich die Mannschaften der Wasserwacht-Ortsgruppe Penzing freuen: Alle drei angetretenen Altersstufen (Stufe eins mit den Acht- bis Zehnjährigen, Stufe zwei mit den Elf- bis 13-Jährigen und Stufe drei mit den 14- bis 16-Jährigen) belegten auf Kreisebene jeweils den ersten Platz. Damit haben sie sich für die oberbayerischen Meisterschaften vom 21. bis 23. April in Bad Tölz qualifiziert und dürfen dort den Landkreis Landsberg vertreten. (AZ)