Neben den Bauarbeiten für den neuen Kindergarten in Epfenhausen ist auch in Penzing eine weitere Einrichtung geplant. In der jüngsten Sitzung des Schul-, Kindergarten-, Kultur- und Sportausschusses der Gemeinde wurde über die Trägerschaft des sechsgruppigen Kindergartens entschieden.

Vanessa Polednia Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Penzing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Peter Hammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis