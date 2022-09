Penzing

18:44 Uhr

Zähes Ringen um künftiges Mitspracherecht beim Fliegerhorst

Noch gehört der frühere Fliegerhorst in Penzing der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Gemeinde hat aber ein Vorkaufsrecht und will das Gelände gemeinsam mit der Stadt Landsberg entwickeln. Dafür soll ein Zweckverband gegründet werden.

Plus Penzing verabschiedet Satzung für geplanten Zweckverband mit Landsberg. Vorher wird kontrovers über deren Inhalt und die Frage diskutiert, wer künftig was entscheidet.

Bei der Frage, wie der frühere Fliegerhorst in Penzing genutzt werden kann und soll und wie die Finanzierung gelingt, gibt es noch viele offene Punkte. Im Gemeinderat gab es in der jüngsten Sitzung Kritik und Anregungen dazu. Eine große Rolle spielte auch die Frage, wer künftig was entscheiden darf. Die Kommune will zusammen mit der Stadt Landsberg einen Zweckverband gründen, der sich um das 270 Hektar große Gelände kümmern soll.

