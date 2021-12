Penzing

14:11 Uhr

Zukunft des Fliegerhorsts: Penzing stellt Weichen

Plus Wer soll entscheiden, was auf dem Fliegerhorst in Penzing passieren soll? Der Gemeinderat stellt die Weichen und der Bürgermeister hat einige Neuigkeiten.

Von Christian Mühlhause

Im Gemeinderat Penzing sind am Montagabend mehrere richtungsweisende Weichen für die Zukunft des Fliegerhorsts gestellt worden. Bürgermeister Peter Hammer kommunizierte auch einige Entwicklungen, die bislang noch unbekannt waren. Dazu gehört unter anderem dass es mit der Firma Hyperbowl einen Interessenten gibt, der sich gerne als Zwischennutzer auf dem Fliegerhorst einmieten will.

