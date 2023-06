Zum Vereinsjubiläum ist beim FC Penzing viel geboten

Vor 75 Jahren wurde der FC Penzing gegründet. Grund genug ein viertägiges Festprogramm zu organisieren. Bürgermeister Peter Hammer wird dabei ins Trikot schlüpfen.

In den frühen Jahren der Nachkriegszeit gründeten einige sportbegeisterte Menschen den FC Penzing. Mittlerweile sind neben dem Fußball weitere Sparten entstanden und der Verein auf über 1000 Mitglieder angewachsen. In den vergangenen 75 Jahren konnte der FC Penzing auf schöne Erinnerungen, sportliche Erfolge, gesellige Momente, schweißtreibende Trainingseinheiten zurückblicken. Die Vereinsmitglieder möchten das Jubiläum gebührend feiern. Ein großes Organisationsteam kümmert sich daher bereits seit ein paar Monaten um die Vorbereitungen des viertägigen Festprogramms von Donnerstag, 11. Mai, bis Sonntag, 14. Mai auf dem Vereinsgelände. Festzelt, Festabend, Partyabend, Familientag, Benefiz-Sternstunden-Fußballspiel, Bundesliga-Stockschützen-Spiel und Schafkopfturnier sind die Höhepunkte der Festtage in Penzing.

Am Donnerstag, 11. Mai, findet der Festauftakt statt – mit Bieranstich, politischen Gästen und dem Musikverein Penzing. Staatsministerin Michaela Kaniber wird eine Rede halten und Landtagsabgeordneter Alex Dorow (beide CSU) wird ein Grußwort sprechen. Abgesehen von diesen Ansprachen geht es an diesem Abend vor allem um eine gemütliche Festzelt-Atmosphäre mit Blasmusik.

Der Samstag wird in Penzing besonders sportlich

Besonders sportlich geht es dagegen am Samstag zu. Ab 13 Uhr gibt es ein Beachvolleyballspiel zu sehen. Das Showmatch findet statt zwischen Joana Huber, die nach Jugendarbeit beim FC Penzing und Lechrainvolleys seit dieser Saison beim TV Planegg in der 2. Bundesliga spielt, sowie Annabel Heiduk von der ersten Damenmannschaft der Lechrain Volleys. Sie spielen gegen das eingespielte Beach-Team Barbara Reisacher und Christina Degle, ebenfalls aus der Landesliga-Mannschaft.

Im Anschluss findet ab 15 Uhr ausnahmsweise zur Geburtstagsfeier ein Bundesligaspiel der Stockschützen des FC Penzing im Freien anstatt in der Halle statt. Gegner ist dann der EC DJK Aigen am Inn.

Eine Herzensangelegenheit des Organisationsteams ist das Benefiz-Sternstunden-Spiel, ebenfalls am Samstag, 13. Mai, ab 18 Uhr. Bei der Spendenaktion nehmen einige bekannte Sportler und Sportlerinnen teil, unter anderem vom TSV 1860 München. Aufseiten der "FCP Allstars" werden unter anderem Bürgermeister Peter Hammer, Bundestagsabgeordneter Michael Kießling sowie ehemalige FC-Penzing-Spieler sein wie Jürgen Frei, Lothar Faulhammer und Gerhard Dietmaier. In der Halbzeit werden die Landsberger Starlights auftreten.

Am Sonntag folgt ein weiterer Tag mit einem umfassenden Rahmenprogramm. Die Aufstellung für den Festzug von der VR-Bank zum Sportplatz beginnt um 9.30 Uhr. Im Anschluss wird ab 10.15 Uhr im Festzelt ein Gottesdienst abgehalten. Der letzte Festtag findet seinen Abschluss in einem Schafkopfturnier samt Siegerehrung von 15 bis 18 Uhr.