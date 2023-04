Penzing

18:30 Uhr

Zuwanderung: Penzings Bürgermeister stellt die Frage nach Belastungsgrenze

Viele Schutz-und Asylsuchende, die in den Landkreis Landsberg kommen, leben auf dem früheren Fliegerhorst in Penzing.

Plus Auf dem Fliegerhorst in Penzing leben aktuell 375 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und Asylsuchende. Scheuring und Weil unterstützen bei der Kinderbetreuung.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und Asylsuchende aus anderen Ländern, die aktuell im Landkreis Landsberg ankommen, sind auf dem Fliegerhorst in Penzing untergebracht. Wie das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sind es derzeit 375 Personen in den verschiedenen Gebäuden. Davon sind 127 im Alter von sechs bis 21 Jahren und weitere 43 jüngere Kinder. Auf die Situation auf dem Fliegerhorst ging in der vergangenen Gemeinderatssitzung auch Penzings Bürgermeister Peter Hammer ein und warf die Frage nach der Belastungsgrenze für die Kommune auf.

"Theoretisch könnten dort auch 2000 Menschen leben, wenn man nur die Kapazitäten betrachtet. Wobei es schon keine Gebäude in vernünftigem Zustand mehr gibt. Es ist legitim, zu fragen, wo die Belastungsgrenze ist", sagte er im Hinblick darauf, dass Penzing ein Dorf sei. Er verwies zudem darauf, dass seitens des Landkreises inzwischen über die Unterbringung der Schutz- und Asylsuchenden in Containern nachgedacht werde. "Die müssen ja dann nicht zwingend in Penzing stehen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen