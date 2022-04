Zweckverband Fliegerhorst: Ist die Gemeinde Penzing der Verlierer?

Plus Die Gemeinde Penzing und die Stadt Landsberg werden einen Verband mit eigenem Gremium für den ehemaligen Fliegerhorst gründen. In der Lechraingemeinde gibt es Sorgen.

Ein Zweckverband soll gegründet werden, um künftig das Gelände des ehemaligen Penzinger Fliegerhorsts zu verwalten. Darüber wurde bereits 2021 entschieden. Für das Vorhaben „Konversion Fliegerhorst“ möchte die Gemeinde Penzing dafür die Stadt Landsberg ins Boot holen. Künftig wird in einem gemeinsamen Gremium über die Zukunft des Fliegerhorsts entschieden, etwa welche Unternehmen sich ansiedeln dürfen. Das passt nicht allen im Penzinger Gemeinderat.