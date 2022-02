Reiterin wird bei Sturz nahe Pessenhausen schwer verletzt

Ein Pferd stürzt bei Pessenhausen - seine Reiterin wird schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt die junge Frau ins Krankenhaus.

Nahe Pessenhausen ist es am Sonntag zu einem Reitunfall gekommen. Laut Polizei befand sich eine 28-jährige Reiterin aus dem südlichen Landkreis am Nachmittag mit einem Begleiter auf einem Feldweg nördöstlich von Pessenhausen.

Das Pferd stolperte und stürzte in der Folge mitsamt der Reiterin. Dabei kam es auf dem Oberschenkel der 28-Jährigen zum Liegen und verletzte die Frau so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kaufbeuren geflogen werden musste.

Die Verletzte befindet sich nach Angaben der Polizei bereits auf dem Weg der Besserung. Das Pferd wurde noch am Unfallort durch eine Tierärztin untersucht, die feststellte, dass es beim Sturz unverletzt geblieben war. (lt)