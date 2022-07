In Petzenhausen gibt es zeitweise kein Trinkwasser

Im Weiler Ortsteil Petzenhausen ist die Trinkwasserleitung beschädigt. Worauf sich die Bürgerinnen und Bürger einstellen müssen.

An der Haupttrinkwasserleitung für den Weiler Ortsteil Petzenhausen wurde ein Schaden festgestellt. Dies teilt die Gemeinde am Mittwochnachmittag mit. Im Zuge der erforderlichen Reparaturarbeiten kommt es am Mittwoch, 20. Juli, und Donnerstag, 21. Juli, zeitweise zu Unterbrechungen der Trinkwasserversorgung.

Gemeinde rät, sich einen Wasservorrat anzulegen

Die Gemeinde bittet alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger, sich einen ausreichenden Wasservorrat anzulegen und Geräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler nicht in Betrieb zu nehmen. Sobald der Schaden behoben ist, wird die Gemeinde die Bevölkerung informieren.

