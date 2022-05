Trinkwasserleitung: Weiterer Schaden in Petzenhausen

In Petzenhausen gibt es mehrere Wasserrohrbrüche. Die Bürger dürfen kein Leitungswasser trinken. Jetzt wird ein weiterer Schaden gemeldet.

Seit Montagabend hat es in Petzenhausen mehrere Wasserrohrbrüche gegeben. Seither darf kein Leitungswasser getrunken werden. Am Donnerstag wurde nun ein weiterer Schaden festgestellt. Was das für die Bürger bedeutet.

Am Donnerstagvormittag wurde ein weiterer Schaden an der Hauptwasserleitung Petzenhausen festgestellt, teilt die Gemeinde Weil mit. Daher müsse die Brauchwasserzufuhr für folgende Straßen bis auf Weiteres wieder abgestellt werden: Am Bergfeld, Am Goldacker, Am Schulanger, Schlettstraße und Untere Bergstraße (Richtung Pestenacker). Die betroffenen Haushalte können sich laut Gemeinde in der Austraße am dort bereit gestellten Hydranten mit Brauchwasser versorgen. Die Reparaturmaßnahmen seien bereits im Gange. Die Gemeinde Weil hofft, dass der Schaden schnell behoben werden kann. Garantiert werden könne dies jedoch nicht.

Ein defekter Druckminderer sorgt für die Probleme

Laut Hauptamtsmitarbeiter Gerhard Geisler ist ein defekter Druckminderer in einem Übergabeschacht für die Situation in Petzenhausen verantwortlich. Der Druck auf die Wasserrohre sei deshalb zu hoch gewesen. Da das Wasser nach einer erfolgreichen Reparatur der Leitungen beprobt werden muss, könne nicht vor Montag, 16. Mai, damit gerechnet werden, dass in den Rohrnetzen Wasser in Trinkwasserqualität zur Verfügung steht.

Aus diesem Grund stellt die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Kreisbrandinspektion Landsberg täglich Trinkwasser zu folgenden Zeiten an vier Ausgabestellen in Petzenhausen zur Verfügung: 6 und 18 Uhr, Kreuzung Weinbergstraße/Kornfeldstraße; 6.30 und 18.30 Uhr, Obere Bergstraße, Freifläche Hausnummer 12; 7 und 19 Uhr, Austraße, Höhe Hausnummer 5 (altes Feuerwehrhaus); 7.30 und 19.30 Uhr, Parkplatz Schlettstraße 2 (alte Schule). Es sind eigene Behältnisse zu den Ausgabestellen mitzubringen. (lt)

