Pfarrer Helmut Friedl verlässt nach neun Jahren die Pfarreiengemeinschaft Kaufering

Es wirkt wie ein Tausch: Pfarrer Helmut Friedl verlässt die Pfarreiengemeinschaft Kaufering in Richtung Weilheim, der dortige Pfarrer Engelbert Birkle tritt ab 1. September an Friedls Stelle und übernimmt die Seelsorge am Lechrain. Der in den vergangenen neun Jahren in Kaufering tätige Geistliche hat sich aus gesundheitlichen Gründen emeritieren lassen und zieht zurück in seinen Geburtsort. Dort wird der Ruheständler weiterhin geistlich-kirchlich aushelfen, wenn es notwendig ist. In Kaufering wurde Helmut Friedl bereits offiziell, im Rahmen eines Festgottesdienstes in Kaufering Sankt Johann Baptist verabschiedet. Die Feier in der brechend vollen Kirche sei für ihn sehr emotional gewesen, erzählt der Geistliche.

Unter der Leitung von Claudia Dahme sei wundervolle, feierliche Musik erklungen. Besonders beeindruckend: „60 Ministranten waren beim Schlussgottesdienst dabei.“ Marktgemeinderat Dr. Thomas Harbich berichtet: „Die beiden Bürgermeister der Pfarreiengemeinschaft, Thomas Salzberger (Kaufering) und Peter Hammer (Penzing) lobten in ihren Ansprachen die enge und gute Zusammenarbeit zwischen kirchlicher und politischer Gemeinde. Diakon Alfred Mayer von der evangelischen Paulusgemeinde zeigte mit seiner Anwesenheit die in Kaufering funktionierende Ökumene. Nach Dankesworten von Dr. Ulla Martin, Vorsitzende des Gesamtpfarrgemeinderats, wurde im Garten des Alten Pfarrhofs, wo demnächst ‚der Neue‘ einzieht, noch kräftig gefeiert.“

Bevor er Pfarrer wurde studierte Helmut Friedl Lehramt an der LMU München

Helmut Friedl wurde 1958 in Weilheim geboren, durchlief hier die Schulzeit bis zum Abitur im Jahr 1978. Es folgte ein Lehramtsstudium für Wirtschaft und Recht sowie Geografie an der LMU München. Als Referendar war Friedl jeweils ein Jahr am Friedrich-König-Gymnasium in Würzburg und am Gymnasium Sonthofen. 1984 legte der Weilheimer das zweite Staatsexamen ab. Die Idee, danach Theologie zu studieren, sei da schon länger im Kopf gewesen. „Die Wurzeln dazu sind in der Pfarrgemeinde in Weilheim gewachsen. Dort war ich Ministrant, habe mich in der Katholische junge Gemeinde (KJG) engagiert und wurde Kommunionshelfer.“ Vor der Theologie sollte jedoch die Lehramtsausbildung unbedingt erst zu Ende gebracht werden. „Ich habe als Seminarlehrer sehr viel gelernt“, sagt er über diese Zeit. Das war ihm schließlich beim Religionsunterricht dienlich.

„Ich war sehr gern in der Schule, die Wissensvermittlung an Kinder und Jugendliche hat mir in den 40 Jahren Schuldienst stets viel Freude bereitet.“ Für Theologie wechselte Friedl an die Uni Augsburg, schloss das Studium 1990 mit dem Diplom ab. Die kirchlichen Abschlüsse machte er im Augsburger Priesterseminar. Er war ein Jahr Diakon in Dillingen und ein weiteres Jahr als Kaplan dort. Danach versah der junge Kaplan seinen Dienst drei Jahre lang in Starnberg. „Ich habe den Landkreis sehr gern gemocht“, betont er. Entsprechend lange blieb er in der Region: 21 Jahre lang war Helmut Friedl Pfarrer in Feldafing, heute Pfarreiengemeinschaft Pöcking mit den Gemeinden Pöcking, Maising, Aschering, Feldafing und Traubing. „Zuletzt war ich Dekan im Dekanat Starnberg.“ Nach 24 Jahren See wollte er noch einmal etwas Neues zu wagen. „Ich habe Kaufering vorher nicht gekannt“, gesteht Friedl. Es wurden neun wunderbare Jahre.

In den vergangenen Jahren hat sich einiges getan in der Pfarreiengemeinschaft Kaufering

„Die Gemeinschaft in der Pfarrei hat voll gepasst, es war immer ein Miteinander“, erzählt Friedl. Dass der von vielen gewünschte Brückenschlag über den Lech, von den beiden Kauferinger Pfarreien Maria Himmelfahrt und Sankt Johann Baptist, hin zu Sankt Benedikt Untermühlhausen und Mariä Himmelfahrt Epfenhausen gelungen ist, freut ihn besonders. „Es gibt mittlerweile sogar einen Gesamt-Pfarrgemeinderat für alle vier Pfarreien“, berichtet er begeistert. Stolz ist der Pfarrer auch auf die ausgezeichnete Minischar. „Wir haben derzeit rund 110 Ministrantinnen und Ministranten. In der Leiterrunde, die sich alle zwei Monate zur Besprechung und Planung nächster Aktionen trifft, engagieren sich 23 Jugendliche und junge Erwachsene.“ Überhaupt gebe es sehr viele Ehrenamtliche, Friedl nennt als Beispiel die Seniorenarbeit, die gut und selbstständig läuft.

Die Sonntagsgottesdienste im Thomas-Morus-Haus seien sehr gut besucht und dank Pfarrreferentin Agnes Mathy und ihrem „Kinderevangelium“-Angebot seien stets Kinder da. Die Ökumene müsse nicht besonders herbeigeredet werden, sie sei in Kaufering einfach gewachsen und wie selbstverständlich da. Um die Kirche generell mache er sich keine Sorgen, „weil sie der Heilige Geist führt“. Ein leitender Pfarrer wie er in Kaufering habe schon viel Arbeit. Dass die Diözese mittlerweile Verwaltungsleiter eingesetzt habe und die kirchlichen Kindergärten vom Kindergartenzentrum Augsburg aus geführt werden, sei eine große Erleichterung. „Dadurch konnte Seelsorgerisches wieder mehr in den Fokus rücken“, so Friedl. Auf seinen Nachfolger wartet trotzdem viel Arbeit: „Bei Sankt Johann steht die Innenrenovierung an und die gesperrte Kirche Maria Himmelfahrt in Kaufering West ist nach wie vor eine große Wunde ohne entscheidendes Vorgehen.“

Im Ruhestand möchte Helmut Friedl sich akademisch weiterbilden

Und was macht der Pfarrer im kommenden Ruhestand? „Natürlich pflege ich Hobbys“, betont Helmut Friedl. „Regelmäßig besuche ich Aufführungen an der Bayerischen Staatsoper und am Gärtnerplatztheater in München. Auch reise ich sehr gern, ich war bereits auf fünf Kontinenten unterwegs.“ Lesen dürfe nicht zu kurz kommen, einer seiner erklärten Lieblingsautoren ist Thomas Mann. Und weil der Geist nicht rosten soll, plant der Pensionär Unibesuche. „Ich möchte im Wechsel pro Semester Literaturwissenschaft und Deutsche Geschichte des Mittelalters studieren. Ich will immer dazu lernen.“