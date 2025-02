Königsproklamation der Pflaumdorfer Edelweiß-Schützen

Am diesjährigen Königschießen gönnten die 60 Schützen den Sportwarten an den beiden Schießtagen nur wenige ruhige Minuten. Bei der Preisverteilung konnte Vorjahreskönig Josef Graf Junior mit einem 17,4 Teiler als Erster auf die reichhaltige Preistafel zugreifen. Mit einer Ringzahl von 96 Ringen folgte ihm Benedikt Seiter und danach Thomas Rother mit einem 21,1 Teiler. Von den fünf Auflageschützen waren Brigitte Rother mit einem 110,0 Teiler, Regina Hanuschek mit 94 Ringen und Richard Baumgartner – der älteste Schütze der Pflaumdorfer Edelweiß-Schützen– mit einem 111,8 Teiler unter den ersten drei. Ein 46,0 Teiler verhalf Josef Graf Junior zum Wanderpokal und Sebastian Lipp erhielt für seinen 36,4 Teiler die Festscheibe.

In der Schüler- und Jugendklasse stand Gabriel Scherer mit einem 10,8 Teiler an erster Stelle. Gustav Hartfelder mit 91 Ringen und Konstantin Müller mit einem 38,3 Teiler folgten auf Platz zwei und drei. Die Jugend-Festscheibe wurde an den scheidenden Jugendkönig Lukas Engl für seinen 7,6 Teiler überreicht. Der Wanderpokal der Jugend ging an Gustav Hartfelder, der einen 108,8 Teiler schoss. Wie immer mit großer Spannung wurde die Bekanntgabe der neuen Schützenkönige erwartet. Die erst im Herbst letzten Jahres beigetretene Schützin Anna Stangl übernahm von Lukas Engl für ihren 38,2 Teiler die Jugendkette. Auf Platz zwei und drei war die Differenz sehr knapp. Gustav Hartfelder traf einen 123,4 Teiler und Konstantin Müller schoss einen 123,8 Teiler.

In der Schützenklasse übergab der scheidende König Josef Graf Junior nach Nennung des Brezenkönigs, Josef Winkler Junior (49,4 Teiler), und des Wurstkönigs, Tobias Janelt (22,8 Teiler), die Schützenkette an Thomas Rother, der den besten Teiler (18,7) auf den Königsbändern hatte. Nach Verteilung des obligatorischen Freibiers des neuen Königs wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.