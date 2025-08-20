Pflegefachkräfte feiern in Landsberg den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung

Die Berufsfachschule für Pflege am Klinikum Landsberg hat kürzlich 15 Absolventinnen und Absolventen verabschiedet. Sie haben ihre dreijährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die Zeugnisse wurden im Beisein von Landrat Thomas Eichinger im historischen Rathaussaal der Stadt Landsberg überreicht.

Klinikum-Vorstand Marco Woedl sagte in seiner Rede, dass trotz KI und digitaler Systeme „die direkte persönliche Betreuung, das einfühlsame Gespräch, die menschliche Nähe und das Verständnis“ keine Maschine ersetzen könne. Für Pflegedirektor Andreas Winklhofer ist es das Wichtigste, dass die große Mehrzahl der jungen Pflegefachkräfte dem Klinikum Landsberg in den unterschiedlichsten Stationen und Abteilungen erhalten bleibt. Er freut sich über die höchste Übernahmequote seit sieben Jahren. 13 der 15 examinierten generalistischen Pflegefachkräfte bleiben dem Landsberger Klinikum erhalten.

Beste Schülerin schafft eine Abschlussbote von 1,16

Schulleiter René Leisten hebt besonders die hohe fachliche und soziale Kompetenz hervor, die alle erworben hätten. Unter den Absolventinnen und einem Absolventen sind zwei Staatspreisträgerinnen – das heißt, sie haben über die gesamte dreijährige Ausbildung einen Notendurchschnitt von unter 1,5 erreicht. Die Kursbeste hat die Prüfung mit einer Abschlussnote von 1,16 absolviert. (AZ)