Gemeinschaft und Gedenken: Pflugdorfer Verein feiert 100-Jähriges

Plus Vor 100 Jahren wird der Krieger-, Soldaten- und Kameradschaftsverein in Pflugdorf gegründet. Und immer noch ist er maßgeblich für das dörfliche Miteinander.

Nach dem 1. Weltkrieg schlossen sich die Kriegsteilnehmenden der Gemeinde Pflugdorf zusammen, um einen eigenständigen Verein zu gründen. Sie trennten sich somit vom Soldaten-Verein Stadl und Umgebung, der bereits 1866 als einer der ersten Veteranenvereine in der Region gegründet worden war. Nun feiert der Verein am Samstag sein 100-jähriges Bestehen. Alle Vereinsmitglieder und einige Vertreterinnen und Vertreter anderer Vereine aus Pflugdorf und Umgebung sind eingeladen.