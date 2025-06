Krieger-, Soldaten- und Kameradschaftsverein Pflugdorf fährt zum Dokumentationszentrum Obersalzberg

Am frühen Morgen des 24.05.2025 traf sich der Krieger-, Soldaten- und Kameradschaftsverein Pflugdorf zum diesjährigen Vereinsausflug. Pünktlich um 7 Uhr startete der Bus am Bürgerheim in Pflugdorf mit dem Ziel: das Dokumentationszentrum Obersalzberg bei Berchtesgaden.

Nach einer gemütlichen Fahrt legten wir an der Autobahn A8 eine Rast ein. Bei einer zünftigen Brotzeit und einem kühlen Bier konnten sich alle Teilnehmer stärken und die Gemeinschaft pflegen, bevor es weiter Richtung Berchtesgadener Land ging. Gegen 11.45 Uhr erreichten wir das Dokumentationszentrum. Dort erwartete uns eine informative und zugleich bewegende Führung. In zwei Gruppen aufgeteilt, erhielten wir einen umfassenden Einblick in die Geschichte des Obersalzbergs sowie die Nutzung des Geländes durch das NS-Regime. Besonders beeindruckend war die Besichtigung der original erhaltenen Bunkeranlage, die einen bedrückenden Einblick in die damalige Zeit bot.

Gegen 14 Uhr setzten wir unsere Fahrt fort in Richtung Tegernsee, wo wir im traditionsreichen Bräustüberl einkehrten. Bei bayerischen Schmankerln und in geselliger Runde ließen wir den Tag in gemütlicher Atmosphäre ausklingen. Um 19 Uhr traten wir schließlich die Heimreise an. Gegen 21 Uhr erreichten wir wieder wohlbehalten Pflugdorf.

Ein interessanter und gut organisierter Ausflug endete, der sowohl historische Eindrücke als auch kameradschaftliche Geselligkeit miteinander verband.

