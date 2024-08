Party am Eichensee: „Jetzt hat sich's gelohnt, die Leute sind da!“

Der Verein Jugend Miteinander Vilgertshofen führt auch in diesem Jahr seine 48-jährige Tradition am kleinen Weiher „Eichensee“ bei Pflugdorf fort. „Wir veranstalten, seitdem 1976 der Verein gegründet worden ist, ein Seefest“, erzählt der erste Vorsitzende des Vereins, Patrick Ullmann. Damals habe das Fest noch aus Gummiwagen und einer kleinen Open-Air-Bühne bestanden. Heute nimmt ein großes Bierzelt über dem Volleyballfeld fast die ganze Liegefläche am Badeweiher ein. Das Fest selbst dauert drei Tage. Es beginnt mit zwei Abenden, an denen eine Liveband oder ein DJ auftreten. Am letzten Tag findet die alpenländische Schülermeisterschaft im Fingerhakeln statt, begleitet von der Musikkapelle Pflugdorf-Stadl.

An den Festabenden hofen kommen bis zum 1300 Besucherinnen und Besucher

„Insgesamt machen wir über das ganze Jahr Jugendveranstaltungen. Angefangen vom Kinderfasching für die ganz Kleinen, über Ausflüge für Jugendliche“, ergänzt Mona Arnold, die zweite Vorsitzende. „Und auch fürs gesamte Miteinander, so etwas wie das Weinfest im Clubheim. Das ist dann für Jung und Alt mit Theater.“ Das Seefest, das ebenfalls alle Generationen anlockt, sei aber ihre größte Veranstaltung. Zwischen 80 und 100 ehrenamtliche Helfer seien am Fest beteiligt, und die Vorbereitungen dauern fast ein Jahr, meint Arnold. Der Aufwand zahlt sich aber aus, wenn man die Menge und die Begeisterung der Besucher sehe. „Ich würde mal sagen, am Freitag und samstags immer so zwischen 1000 und 1300“, schätzt Ullmann die Besucherzahl ein.

Thomas Arnold, Ramona Arnold, Patrick Ullmann vom JM Vilgertshofen freuen sich immer wieder aufs Seefest – die größte Veranstaltung des Vereins. Foto: Thorsten Jordan

Beim Festbeginn am Samstag um 21 Uhr ist es kaum vorstellbar, dass später so viele Menschen erscheinen werden. Auf den Bierbänken im vorderen Bereich sitzen vereinzelt Gäste, die Burger, Schnitzelsemmeln oder Pommes essen, während die Bars und die Tanzfläche leer bleiben. In den ersten zwei Stunden scheint DJ Pulli fast für sich allein zu spielen. Erst gegen 23 Uhr füllt sich das Zelt langsam. Zahlreiche junge Erwachsene sind gekommen, doch im Gegensatz zu anderen Festen in letzten Monaten, sind Trachten an dem Abend nur selten zu sehen. Neben den vielen Gästen aus den umliegenden Gemeinden finden auch Besucher aus Weilheim, Kaufbeuren und Kaufering den Weg nach Pflugdorf. An den Bars haben sich lange Menschenschlangen gebildet, und tatsächlich haben sich die ersten Feiernden auf die Tanzfläche gewagt. Allmählich nähert sich das Bild dem Höhepunkt, das die zweite Vorsitzende voller Vorfreude auf den Abend beschrieben hat. „Ein Blick aufs Festzelt, wenn’s voll ist“, schwärmte Arnold. “Wenn man sieht, jetzt geht's los, jetzt hat sich's gelohnt, die Leute sind da!“