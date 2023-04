Schüler messen Kräfte bei bayerischer Meisterschaft im Fingerhakeln

Tobias Höhne erkämpft die beste Platzierung für den Fingerhaklerverein Pflugdorf-Stadl bei der bayerischen Meisterschaft.

109 Nachwuchshakler aus sieben bayerischen Gauen trafen sich kürzlich in Reichertshofen im Altmühltal zur bayerischen Schülermeisterschaft im Fingerhakeln. So auch die acht Starter des Fingerhaklervereins Pflugdorf-Stadl, der zum Ammergau gehören, um sich in verschieden Altersklassen zu messen. In der Altersklasse sechs und sieben Jahre erreichte Vincent Harrer den sechsten Platz, und Xaver Schwarzwalder den zehnten Platz. Beide konnten ihre Platzierungen im Vergleich zur vorherigen Meisterschaft verbessern.

Seine bisher beste Platzierung gelang Oscar Lebold mit einem guten zehnten Platz. Für Lukas Ehlers reichte es dieses Mal für den Platz 19. Beide waren in der Altersklasse von acht und neun Jahre angetreten. Max Lebold, der in der Altersklasse zehn und elf Jahre teilgenommen hatte, konnte seine beiden ersten Kämpfe gewinnen, und belegte am Ende einen guten neunten Platz. 29 Fingerhakler waren es in der Altersklasse 12/13, in der gleich vier Schülerhakler aus Pflugdorf-Stadl antraten. Als einer der jüngsten in dieser Gruppe wurde Ludwig Höhne 22. Raphael Ehlers erreichte den 21. Platz. Bis auf den zehnten Platz nach vorn kämpfen konnte sich Jakob Sturm. Noch besser lief es für Tobias Höhne. Er gewann fünf Kämpfe und erreichte einen hervorragenden vierten Platz.

In der Gauwertung belegte der Ammergau den fünften Platz. Bevor die Schülerhakler und die mitgereisten Betreuer und Eltern die Heimfahrt antraten, erhielt jeder Hakler eine Urkunde und einen Preis. Am 11. Juni können die Nachwuchshakler, bei der in Bernbeuren am Auerberg stattfindenden alpenländischen Meisterschaft, erneut die Kräfte in ihren beiden Mittelfingern unter Beweis stellen. (AZ)

