Die Alpenländische Meisterschaft geht für Pflugdorf-Stadl gut aus

44. Alpenländische Meisterschaft: Ein Alpenländischer Meister, zwei Vizemeister und ein Drittplatzierter kommen vom Fingerhaklerverein Pflugdorf-Stadl.

Die Fingerhakler aus Lenggries luden zur 44. Alpenländischen Meisterschaft alle Hakler aus Bayern und Österreich ein. Aus Pflugdorf-Stadl waren neun Teilnehmer angereist, um die jeweiligen Meister in den verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen zu ermitteln.

In der Jugendklasse von 16 bis 18 Jahren traten 31 Hakler an. Benedikt Zimmermann erreichte den 21. Platz und Jacob Baur den 7. Platz. Mit Johannes Zimmerman war ein Juniorenhakler (18 bis 21 Jahre) aus Pflugdorf-Stadl am Kampftisch. Er belegte den 17. Platz.

Wolfgang Arnold, der in der Altersklasse I bis 85 Kilogramm angetreten war, kämpfte sich bis ins Finale vor. Nach dem deutschen und bayerischen Vizemeister-Titel in diesem Jahr belegte er auch bei der alpenländischen Meisterschaft wieder den zweiten Platz in dieser Klasse.

Fingerhaklerverein Pflugdorf-Stadl stellt den Meister in der Altersklasse über 85 Kilogramm

In der Altersklasse I über 85 Kilogramm kämpfte Gerhard Sturm gegen eine starke Konkurrenz. Souverän kam er bis ins Finale und gewann auch dieses. Er ist somit alpenländischer Meister.

Im Mittelgewicht (bis 80 Kilogramm) waren drei Hakler aus Pflugdorf-Stadl vertreten. Manuel Berger wurde Siebter und verfehlte somit nur knapp die Punktewertung. Christoph Erdt erkämpfte sich wie schon bei der Deutschen Meisterschaft einen guten dritten Platz und schaffte dadurch den Sprung aufs Podest.

Lesen Sie dazu auch

Für Andreas Sturm lief es noch besser. Nur im Finale musste er sich einem Fingerhakler aus dem Isargau geschlagen geben. Er ist somit Alpenländischer Vizemeister im Halbschwergewicht. Er erkämpfte sich in diesem Jahr auch noch den 2. Platz bei der deutschen Meisterschaft und den ersten Platz bei der bayerischen Meisterschaft.

Andreas Schwarzwalder als Letzter der Pflugdorf-Stadler Hakler am Kampftisch, trat zum ersten Mal im Schwergewicht (über 90 Kilogramm) an. Gegen die starke Konkurrenz aus 31 Haklern gelang ihm der 18. Platz.

Die Gauwertung gewann wieder der Gau Auerberg mit 59 Punkten. Zweiter wurde der Ammergau, zu dem die Pflugdorf-Stadler Fingerhakler gehören, mit 42 Punkten. Der Isargau mit 28 Punkten wurde Dritter. (AZ)