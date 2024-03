Fingerhakler erreichen bei Gaumeisterschaft mehrmals das Treppchen

Bei der Gaumeisterschaft der Fingerhakler in Forst kämpften Fingerhakler der Ortsgruppe Pflugdorf-Stadl in allen Alters- und Gewichtsklassen.

Mit 19 Teilnehmern waren die Fingerhakler der Ortsgruppe Pflugdorf-Stadl bei der diesjährigen Gaumeisterschaft dabei. Die drei Vereine vom Ammergau, bestehend aus Pflugdorf-Stadl und Peißenberg-Forst sowie Antdorf-Eberfing, ermittelten zuletzt ihren jeweiligen Gaumeister in den verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen.

Mehre Jung-Hakler aus Pflugdorf-Stadl schaffen es unter die Top drei

Als Erstes kämpften in den sechs Schülerklassen insgesamt 22 Nachwuchshakler gegeneinander. In der Schülerklasse bis sechs Jahren, die nur bei einer Gaumeisterschaft abgehalten wird, bestritt Ludwig Brenner für Pflugdorf-Stadl seine ersten Wettkämpfe beim Fingerhakeln. Sichtlich stolz war er am Ende, als er Gaumeister in dieser Klasse wurde. Auch für Ludwig Arnold, der in der Schülerklasse sechs bis sieben Jahre antrat, war dies seine erste Gaumeisterschaft. Er belegte den zweiten Platz. Xaver Schwarzwalder, Vinzent Harrer und Oscar Lebold, alle drei von der Ortsgruppe Pflugdorf-Stadl traten in der Schülerklasse acht bis neun Jahre an. Xaver Schwarzwalder wurde Vierter. Sein Teamkollege Vinzent Harrer erkämpfte sich den dritten Platz. Seine bisher beste Platzierung erreichte Oscar Lebold. Mit guten Kämpfen schaffte er es aufs Podest und wurde Zweiter.

In der Schülerklasse zehn bis elf Jahre wurde Max Lebold Zweiter und Lukas Ehlers Dritter. Ludwig Höhne, der in der Schülerklasse 12 bis 14 Jahren antrat, wurde in seiner Klasse ebenfalls Dritter. Mit Jakob Sturm und Tobias Höhne waren in der Schülerklasse 14 bis 15 Jahren zwei weitere Nachwuchshakler aus Pflugdorf-Stadl angetreten. Jakob erreichte den dritten und Tobias den vierten Platz. Am Ostermontag können sie die jüngeren erneut beweisen, wenn im Chiemgau die 47. Bayerische Schülermeisterschaft stattfindet. Jakob Baur (Jugendklasse 16 und 17 Jahre) hatte vier Gegner in seiner Klasse. Von Anfang an ließ er keinen Zweifel aufkommen, wer am Ende ganz oben auf dem Podest stehen wird. Souverän erkämpfte er sich den Gaumeistertitel in dieser Klasse.

Stephan Harrer gewinnt Gaumeister-Finale im Halbschwergewicht

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl in den beiden Altersklassen I bis 85 kg und über 85 kg wurden diesen Klassen zusammengefasst. Gerhard Sturm, der sich im ersten Kampf noch gegen den späteren Erstplatzierten Anton Bader aus Peißenberg-Forst durchsetzen konnte, musste sich diesen dann doch im Finale geschlagen geben und wurde Zweiter. Wolfgang Arnold, der ebenfalls in dieser Klasse antrat, wurde mit schmerzlichem Ausgang Vierter. Im Mittelgewicht gelang Andreas Sturm auf den zweiten Platz, Manuel Berger erreichte den vierten.

Vier Hakler von der Ortsgruppe Pflugdorf-Stadl traten im Halbschwergewicht, dem größten Teilnehmerfeld mit 13 Haklern, an. Johannes Schubert, der zum ersten Mal beim Fingerhakeln am Kampftisch saß, wurde Neuntplatzierter. Ohne Niederlagen trafen dann Christoph Erdt und Stephan Harrer im Finale aufeinander. Den Titel Gaumeister in dieser Klasse holte sich im Finale Harrer. Die Gauwertung gewann der ausrichtende Verein, die Ortsgruppe aus Peißenberg-Forst mit 63 Punkten. (AZ)