Gegen den Trend: Neue Bankfiliale in Pflugdorf-Stadl

Gerade rechtzeitig zum fünften Geburtstag: Die VR-Bank Landsberg-Ammersee eG hat eine Geschäftsstelle im südlichen Landkreis eröffnet.

Meldungen über Bankfilialen, die aus Mangel an Kundenfrequenz geschlossen werden, sind an der Tagesordnung. Auch regionale Banken ziehen sich zunehmend aus der Fläche zurück. Die VR-Bank Landsberg-Ammersee eG hat gegen den Trend gehandelt und im Sommer ihr neu errichtetes Gebäude in Pflugdorf-Stadl eingeweiht. In diesen Tagen feiert die Präsenz im Ortsteil der Gemeinde Vilgertshofen sogar schon ihr fünfjähriges Bestehen, teilt die Bank nun in einer Pressemitteilung mit. Denn bevor der Neubau entstand, gab es die „Schachtelbank“, eine Kleinstfiliale im Container.

Der Kundenstamm sei seit der Eröffnung der Geschäftsstelle in Pflugdorf-Stadl gewachsen

Die ersten Monate im neuen Gebäude haben noch einmal einen Schub an Neukunden gebracht, berichtet Geschäftsstellenleiterin Sigrun Doll. „Der ohnehin schon starke Kundenstamm in Pflugdorf-Stadl ist weiter gewachsen. Manche haben offenbar gewartet, bis wir eine feste Haustür hatten, “ sagt die „Frau vor Ort“ vor Ort. Inzwischen dürften auch beim letzten Skeptiker die Zweifel verflogen sein, ob die Bankpräsenz tatsächlich von Dauer sein würde.

VR-Bank Geschäftsstellenleiterin Sigrun Doll (Mitte) mit Ihren Kollegen (hinten v.l.): VR- Vertriebsdirektor Andreas Gröbmüller, VR-Firmenkundenberater Joachim Koch, (vorne v.l.): R+V Versicherung Stefan Straub, VR-ImmoZentrum Franziska Bucher, Allianzversicherung Robin Mendel. Foto: Manfred Doll

An vier Tagen in der Woche können in der Geschäftsstelle Beratungstermine vereinbart werden, am Montagnachmittag sowie am Donnerstagvormittag ist zusätzlich für Serviceaufträge geöffnet. Gefragt sei alles von der Anlageberatung über die Baufinanzierung bis hin zu Wertpapierkäufen. Fachleute aus den Bereichen Immobilien und Versicherungen stehen nach Terminvereinbarung ebenfalls für persönliche Gespräche vor Ort zur Verfügung. Große Nachfrage herrsche nach den Schließfächern in der Filiale. Rund um die Uhr zugänglich sind die modernen SB-Geräte. Der Geldautomat für Aus- und Einzahlungen verfügt auch über eine Wechselfunktion – hier können große Scheine in jede gewünschte Stückelung getauscht werden.

Im Gebäude der Geschäftsstelle wurden Wohnungen geschaffen

Das Gebäude beinhaltet zudem „mehr als nur eine Bank“: Neben der neuen Geschäftsstelle sind darin sechs Wohnungen zwischen 45 und 80 Quadratmetern entstanden. Damit hat die VR-Bank auch einen Beitrag zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für die Menschen in der Region geleistet. „Noch vor der Fertigstellung waren alle Wohnungen vermietet“, sagt Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg.

Mit dem Neubau der Geschäftsstelle mag die VR-Bank gegen den Trend gehandelt haben – ihrer eigenen Strategie entspreche der Schritt jedoch absolut, heißt es in der Pressemitteilung. Getreu dem genossenschaftlichen Prinzip, stets zum Wohle der Mitglieder und Kunden zu handeln, habe die VR-Bank dem Wunsch der Menschen nach einer Bankpräsenz vor Ort entsprochen. „Damit handeln wir wieder einmal ganz im Sinne unserer Gründerväter“, sagt Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg. (AZ)

Lesen Sie dazu auch