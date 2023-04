Theater und Tanzl-Musi sorgen für gute Stimmung im Pflugdorfer Starkbierfest

Beim Starkbierfest in Pflugdorf-Stadl brilliert eine kleine Gruppe aus der Musikkapelle in einem kleinen, aber feinen Theaterstück.

Noch ehe die Tanzl-Musi unter der Leitung von Bernhard Grabmeier das Starkbierfest der Musikkapelle Pflugdorf-Stadl eröffnete, war im Bürgerhaus-Saal kein freier Platz mehr zu finden. Vor allem der Besuch der befreundeten Kapellen Lengenfeld, Hofstetten und Thaining sorgte für große Freude. Mit traditioneller bayerischer Musik wie zum Beispiel "Beim Starkbier“" und "Wir sind Franz" unterhielt die Tanzl-Musi das Publikum. Besonders glänzten die Musiker mit ihren Soli beim flotten Maxglaner Zigeunermarsch. Mit "Ein Leben lang" verabschiedete sich die Tanzl-Musi mit ihrem Programm.

Musikkapelle zeigt kurze Theatereinlage

Nach einer kurzen Umbaupause öffnete sich der Vorhang für die fünfköpfige Theatergruppe der Musikkapelle, die den Einakter "Heinz in Flammen" von Regina Harlander zeigte: Maria Berger spielte darin die Hausfrau Erika, die sie sich nichts sehnlicher wünschte, als gemeinsam mit dem örtlichen Frauenbund das Feuerwerkspektakel "Rhein in Flammen" zu besuchen. Doch sie hatte große Bedenken, ihren verwöhnten Ehemann Heinz (Alexander Arnold) für einige Tage sich selbst zu überlassen. Tochter Franzi (Katharina Arnold) war ganz anderer Meinung und meldete ihre Mutter als Überraschung zum Ausflug an.

Als Erika davon Wind bekam und auch noch einen ausgefüllten Psychotest zum Thema Fremdgehen fand, verlor sie die Fassung. Sofort schöpfte sie Verdacht auf Ehemann Heinz. Das Ergebnis ließ keinen Zweifel daran, dass er einem Seitensprung nicht abgeneigt wäre. Ein Treuetest sollte Licht ins Dunkel bringen: Franzis hübsche Studienkollegin Susi (Laura Wagner) wurde auf Heinz angesetzt und sollte bei sturmfreier Bude ihre Reize spielen lassen. Das gelang ihr mehr als bestens, denn Heinz sprang voll und ganz darauf an. Was Susi nur nicht wusste: Sie lief dem gleichnamigen Opa Heinz (Josef Arnold) in die Arme, der bereits seit zehn Jahren verwitwet und für den ausgefüllten Psychotest verantwortlich war.

Zum Abschluss musizierte die Kapelle in voller Besetzung

Katharina Arnold feierte ihr Debüt in der Theatergruppe und mimte erstklassig die Rolle der Franzi, die aufmunternde und einfallsreiche Tochter. Für lautes Gelächter sorgte das "Flöten" – auch Flirten genannt – zwischen Laura Wagner und Opa Heinz gespielt von Josef Arnold. Wie gewohnt spielte Maria Berger ihre Rolle erstklassig und sorgte als vermeintlich betrogene Ehefrau für reichlich Unterhaltung. In der Rolle des bequemen, treuen Ehemanns zeigte Alexander Arnold seine Theaterkünste. Das Publikum würdigte die unterhaltsame Darbietung mit anhaltendem, begeistertem Applaus.

Die Musikkapelle Pflugdorf-Stadl musizierte im Anschluss in voller Besetzung. Mit passenden Witzen und kleinen Geschichten verstand es Dirigentin Monika Fleschhut, die Zuschauer zu unterhalten. (AZ)

