Pitzling

vor 49 Min.

Autorin Sigrid Mühlen aus Pitzling stellt Heilpflanzen vor

Plus Die Phytotherapeutin beschäftigt sich mit Wildkräutern und deren Wirkung auf unsere Gesundheit. Jetzt hat sie ein Buch herausgebracht.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, so sagt man. Wildkräuter sind jedoch auch geeignet, die Gesundheit zu erhalten und verfügen über Stoffe, die in üblichen Lebensmitteln nicht zu finden sind. Die Phytotherapeutin Sigrid Mühlen aus Pitzling hat jetzt ein neues Buch herausgegeben, das beide Aspekte aufgreift.

Zwar sammelt Sigrid Mühlen Kräuter gern auf wilden, ungedüngten Wiesen. Da diese immer seltener werden und auch aus praktischen Gründen baut sie eine Vielzahl davon in ihrem Naturgarten in Pitzling an. Beim Besuch unserer Redaktion wachsen dort neben bekannten Küchenkräutern wie Lavendel, Rosmarin, Salbei und Minzen auch unbekanntere wie Rainfarn, Schafgarbe, Gänsefinger- und Labkraut und Mariendistel. Ebenso Artemisia annua, eine Pflanze, die Sigrid Mühlen aufgrund ihres großen Heilpotenzials und Wirkspektrums sehr ans Herz gewachsen ist.

