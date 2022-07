Pitzling

vor 1 Min.

Bebauung in Pitzling: So sicher ist der Hang

Plus Wie stabil ist der Hang in der Seestraße in Pitzling? Diese Frage stellen sich viele Menschen. Ein Geologe liefert Ergebnisse. Was das für künftige Bauvorhaben bedeutet.

Von Thomas Wunder

Die Seestraße in Pitzling verläuft direkt unterhalb des mitunter steilen Lechhangs. Auf den Grundstücken auf der Ostseite sind die Häuser direkt in den Hang gebaut. Doch wie stabil ist der Hang eigentlich? Diese Frage stellen sich Anwohnerinnen und Anwohner, nachdem in diesem Bereich weitere Bauprojekte geplant sind. Die Stadt hat deswegen einen Geologen beauftragt, Untersuchungen durchzuführen. Jetzt wurden die Ergebnisse präsentiert.

