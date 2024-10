Bei Sonja Staffler dreht sich alles im Duft und Wohlbefinden

Schon lange bevor man den Produktionsraum von „Oelfaktorisch“ im Keller eines Wohnhauses in Pitzling erreicht hat, wissen Besucher, dass sich hier alles um Duft und Wohlbefinden dreht. Denn eine angenehme Mischung von Essenzen ätherischer Öle liegt in der Luft und leitet zu dem Ort, an dem sie gelagert sind und zu Körper-, Massage- und Gesichtsölen, Hydrolaten, Kopfkissen- oder Raumsprays verarbeitet werden. Und dazu braucht es an Apparatur nicht viel.

Dagmar Kübler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pitzling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohlbefinden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis