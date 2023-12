Pitzling

06:01 Uhr

Der lebendige Adventskalender bringt die Pitzlinger zusammen

Plus Der lebendige Adventskalender bringt in Pitzling ein ganzes Dorf in Bewegung. Organisiert wird die Veranstaltung von der Aktiven Dorfgemeinschaft. Mitmachen kann aber jeder.

In der Vorweihnachtszeit steht in vielen Orten im Landkreis Landsberg nicht nur der Besuch eines Christkindlmarkts auf dem Programm. Die Bewohnerinnen und Bewohner treffen sich mitunter täglich an festlich geschmückten Adventsfenstern. Unsere Redaktion hat heuer stellvertretend den lebendigen Adventskalender in Pitzling besucht und erlebt, wie beliebt die ungezwungenen Treffen sind.

14 Termine gibt es heuer beim lebendigen Adventskalender im Dezember, bei denen sich Bewohner des 650-Seelen-Stadtteils von Landsberg zu einem gemütlichen Austausch treffen können. An diesen Abenden lassen sich auf den Straßen wesentlich mehr Fußgänger als sonst beobachten. Denn kaum geht es auf 18 Uhr zu, setzt eine sternförmige Wanderbewegung aus allen Himmelsrichtungen auf die Adresse der Familie ein, die diesen Abend ausrichtet. Dort brennt dann meist schon ein Feuer in der Feuerschale, Kerzen und Lichterketten sorgen für stimmungsvolle Beleuchtung, der Duft von Punsch und Glühwein liegt in der Luft und Plätzchen und manchmal sogar heiße Suppe stehen zur Stärkung bereit.

