Die Zukunft der Alten Schule beschäftigt die Pitzlinger

Das Gebäude ist der Treffpunkt im Landsberger Stadtteil Pitzling. Doch er ist nicht barrierefrei. In der Bürgerversammlung wird über eine Lösung gesprochen.

Die Alte Schule in Pitzling ist der Treffpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner des Landsberger Stadtteils. Im kleinen Saal finden beinahe täglich Veranstaltungen statt und auch im Schützenheim im Keller und bei der Feuerwehr im Anbau trifft man sich regelmäßig. Dass das Hauptgebäude nicht barrierefrei erreichbar ist, und wie das möglicherweise zu ändern ist, war jetzt Thema in der Bürgerversammlung.

Rudolf Robl, langjähriger Kommandant der Feuerwehr, sprach das Thema Alte Schule an. Der Arbeitskreis habe sich damit beschäftigt, wie die Außentreppe und die Treppe im Inneren barrierefrei überwunden werden können. So könnte das Gebäude von der Seestraße nahezu ebenerdig erreicht werden, wenn die dazwischen liegende Senke aufgeschüttet würde. Denn Eingang und Straße liegen laut Robl auf fast gleichem Höhenniveau. Das Problem an der Sache sei die Zufahrt zum Anbau der Feuerwehr. Bislang durchquert der Weg von der Seestraße zum Feuerwehrhaus das Areal. Robl regte an, die Garage auf direktem Weg mit der Seestraße zu verbinden.

Neben der Alten Schule befindet sich der Anbau der Pitzlinger Feuerwehr. Foto: Thorsten Jordan

Ein weitere, schwer zu überwindende Treppe, befindet sich im Inneren der Alten Schule. Dort sei es ungleich schwerer, eine Barrierefreiheit zu erreichen. Dennoch, etliche Räume müssten energetisch saniert werden, da könnte auch die Treppe verändert werden. Als Beispiel für die energetische Sanierung nannte Rudolf Robl die alten Fenster im Saal. Sanierungsbedürftig seien auch die Toiletten im Gebäude. Das Schützenheim, das nur über eine schmale Treppe erreichbar ist, sei alles andere als barrierefrei. Bezüglich möglicher Baumaßnahmen appellierte Robl an die Pitzlinger, sich zu engagieren. „Die Alte Schule haben auch die Pitzlinger Bürger gebaut.“

Das Karussell am Pitzlinger Spielplatz soll erneuert werden

Einen Wunsch aus der Bürgerversammlung des vergangenen Jahres hat der Bauhof bereits erfüllt. Vor der Alten Schule steht jetzt eine Tischtennisplatte. Das dazugehörige Fundament hat der Bauhof gefertigt. Ebenfalls auf dem Areal der Alten Schule liegt der Spielplatz. Ein Bürger bat darum, das dortige Karussell zu erneuern, zudem könnte es mehr Spielgeräte für Kleinkinder geben. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl sagte zu, das prüfen zu lassen.

Für die Tischtennisplatte vor der Alten Schule in Pitzling wurde ein Fundament gefertigt. Foto: Thorsten Jordan

Ortssprecher Franz Daschner streifte in seinem Bericht mehrere Themen, die von Bürgerinnen und Bürgern an ihn herangetragen worden waren. Unter anderem sei bemängelt worden, dass es für junge Pitzlinger keine Bauplätze gebe. Der Bedarf sei vorhanden, allerdings gebe es in dem Stadtteil keine Flächen, auf denen ein neues Baugebiet ausgewiesen werden könne, wie die Oberbürgermeisterin dazu sagte. „Wir benötigen eine Nachverdichtung mit Augenmaß“, sagte Stadtrat Daschner.