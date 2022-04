Pitzling

13:03 Uhr

Eier aus Pitzling: Worauf es bei der Hühnerhaltung ankommt

Die Millers haben einen Hühnerbetrieb in Pitzling. Das Tierwohl wird dabei großgeschrieben. Die Vermarktung der Produkte erfolgt direkt in der Region.

Plus Die Familie Miller aus Pitzling verkauft Eier an regionale Metzger und Supermärkte. Ein Besuch zeigt: Auf ihrem Hof wird viel Wert auf das Tierwohl gelegt.

Von Dagmar Kübler

Eier gehören zu Ostern – und in Sachen Ei hat sich in den vergangenen Jahren einiges in der Region getan. Viele landwirtschaftliche Betriebe, aber auch Neueinsteiger haben die Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher nach regionalen Eiern von glücklichen Hühnern erkannt. Neben kleinen Hühnermobilen gibt es auch Landwirte wie die Familie Miller in Pitzling, die groß in die Hühnerhaltung investiert hat. Sie zeigen, dass Tierwohl auch beim Halten vieler Tiere gelingt. Warum beim Hühnerstall auch ein Pappelwald entstehen wird.

