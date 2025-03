Fliegende Bäume bei Pitzling: Was steckt dahinter?

Fliegende Bäume waren vor einigen Tagen über dem Wald bei Pitzling zu sehen. Sie hingen an einem Seil, das an einem Helikopter befestigt war. Was steckte dahinter? Die Antwort darauf liefert der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pöringer Gruppe.

Wie die Pöringer Gruppe mitteilt, wurden Vorbereitungsmaßnahmen zur Sanierung einer bestehenden Quelle in der Nähe von Pitzling getroffen. Dabei fiel Baumschnitt an, der mit einem Helikopter entfernt wurde. Der Helikoptereinsatz sei notwendig, um die Naturschutzauflagen im dortigen FFH-Gebiet zu erfüllen. Dabei habe sich der Zweckverband eng mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Der Baumschnitt wurde von Baumkletterern durchgeführt, die die Bäume stückweise und schonend für die Umgebung gefällt hätten. Der Helikopterflug gewährleiste, dass für die umliegende Tier- und Pflanzenwelt keine Schäden durch das Befahren mit großen Rücke-Fahrzeugen entstehen.

Der anfallende Baumschnitt wurde mit einem Helikopter abtransportiert. Foto: Pöringer Gruppe

Die Sanierung der Quelle Pitzling ist laut Pressemeldung ein Baustein für die langfristige Sicherung der Wasserversorgung der Gemeinden Penzing, Pürgen, Schwifting und Weil. Die Pöringer Gruppe ist ein kommunaler Zweckverband, der die vier Gemeinden mit frischem Trinkwasser versorgt. Der Zweckverband beliefert über 14.000 Einwohner mit Trinkwasser.