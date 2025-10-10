Jagdausflug auf die Glentleiten

Die Jagdgenossenschaft Pitzling hat ihren Jagdausflug 2025 in das Freilichtmuseum Glentleiten gemacht. Mit dem Bus ging es Richtung Großweil / Glentleiten. Auf der Fahrt dorthin wurde eine deftige Brotzeit für alle ausgegeben. Auf der Glentleiten gab es viel zu sehen und zu bestaunen: Alte Bauernhäuser, alte Sägewerke, viele Gebrauchsgegenstände von früher. Bei den Kindern kam die circa 150 Meter lange Waldkugelbahn am besten an - manchmal sprangen die Holzkugeln aus der Bahn, das sorgte dann für große Aufregung.

Nach der Besichtigung ging es zum Mittagessen in den Biergarten der Klosterwirtschaft von Kloster Benediktbeuern. Danach ging es weiter mit dem Bus nach Murnau und von dort mit dem Schiff „ MS Seehausen“ über den Staffelsee. In Uffing ging es wieder von Bord und in das Seerestaurant Alpenblick zu Kaffee und Kuchen. Durch das schöne Wetter konnte die Gruppe auf der Seeterrasse sitzen, bei bestem Ausblick auf die Alpen. Danach ging es mit dem Bus wieder nach Pitzling zurück.

