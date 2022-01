Pitzling/Landsberg

17:51 Uhr

Nach Sorgen um Hang-Stabilität: Wirbel um neues Bauvorhaben in Pitzling

In der Seestraße im Landsberger Stadtteil Pitzling ist eine weitere Hangbebauung geplant. Die aktuellen Pläne sorgen für Bedenken im Bauausschuss.

Plus Viele Menschen in Pitzling sorgen sich um die Stabilität des Hanges an der Seestraße. Nun soll dort erneut gebaut werden. Einige Räte sehen Teile der Pläne kritisch.

Von Dominik Stenzel

Einige Bürgerinnen und Bürger sorgen sich wegen der Bebauung an der Seestraße in Pitzling um die Stabilität des dortigen Hanges (LT berichtete). Nun soll in diesem Bereich ein weiteres Doppelhaus mit Garagen entstehen – für das Vorhaben sind Befreiungen vom Bebauungsplan nötig. Einige Mitglieder des Landsberger Bauausschusses sehen jedoch insbesondere die geplanten Terrassen kritisch. Auch ein Gutachter kommt zu Wort.

